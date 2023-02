Carlos Vinícius pode defrontar esta noite Enzo Fernández, no dérbi londrino entre Fulham e Chelsea, e abordou a saída do Benfica do médio campeão mundial pela Argentina.

«Ninguém gosta de perder um grande jogador como o Enzo e acredito que seja esse o caso de Roger Schmidt. É uma pena ter saído do nosso Benfica tão cedo. Era uma grande ajuda para ser campeão, mas faz parte do processo. Ele tem os objetivos e o plano de carreira dele. Há que respeitar. Torço para que dê tudo certo. É uma grande transferência por um grande jogador. Jogou muito bem no Benfica, deu conta do recado no Mundial, mostrando todo o seu potencial», afirmou o antigo avançado dos encarnados em declarações à Antena 1, acrescentando: «É normal que agora todos olhem para Enzo com outros olhos, pelo valor da transferência, mas ele tem qualidade e vai encaixar bem. Acredito que vá ter muito sucesso. Espero que não tenha contra nós.»

O brasileiro, que deixou o Benfica no último defeso a troco de cinco milhões de euros, afirmou a sua crença em Roger Schmidt, seu ex-técnico no PSV, para comandar as águias à conquista do título.

«Com o Roger Schmidt acredito que vamos ser muito felizes e ver o Benfica campeão. O Benfica tem uma boa margem de pontos, mas nada é garantido. Inclusivamente num ano em que estive tínhamos sete pontos de avanço [2019/20] e no final não conseguimos ser campeões. Isto é mesmo até ao fim e depois faz-se as contas. O momento do Benfica é empolgante, deixa-nos a sonhar cada vez mais, mas há que continuar a trabalhar», afirmou o jogador que caso entre em campo esta noite pode cumprir o jogo 200 como profissional.

«Estou muito feliz por estar perto de chegar a essa marca de 200 jogos. Não foi fácil trilhar esse caminho. Pode acontecer fazer essa marca muito importante diante de uma grande equipa, como o Chelsea, na Premier League», concluiu.

O Fulham joga em casa do Chelsea esta noite no jogo que abre a jornada 22 da Premier League. Pode acompanhar o dérbi de Londres AO MINUTO no Maisfutebol.