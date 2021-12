Cedido pelo Benfica ao PSV esta temporada, o avançado Carlos Vinícius recordou a temporada de estreia nos encarnados, na qual foi coroado o melhor marcador da Liga.

«Estou muito orgulhoso por ter podido ser o melhor marcador num campeonato tão importante com o Benfica. Este é o maior feito individual da minha carreira até agora. Marquei muitos golos importantes, consegui jogar muito bem o meu futebol. Foi um grande momento», assumiu em declarações ao Footmercato.

Com a chegada de Jorge Jesus às águias, o brasileiro perdeu protagonismo na Luz, mas guarda boas memórias do técnico, a quem tece alguns elogios.

«Jorge Jesus é um treinador com quem também aprendi. Ele é um grande profissional e isso explica o seu sucesso no Flamengo. Escreveu história lá e tem muito crédito por isso», reconheceu.

Já na temporada passada, Vinícius este cedido ao Tottenham e, apesar de assumir o estatuto de suplente face à concorrência de Harry Kane, somou 22 partidas e 10 golos.

«Tive uma experiência maravilhosa. Vestir a camisola do Tottenham, jogar com jogadores incríveis, trabalhar com José Mourinho, jogar na Premier League. Foi incrível estar com todos estes craques e com um grande treinador. Aprendi muito lá, fiz muitos progressos», sublinhou.

Nesta fase da temporada, o avançado brasileiro ainda não abre o jogo quanto ao futuro e um eventual regresso à Luz. «A minha mente está totalmente focada no PSV. Só penso em jogar, marcar [golos] aqui e deixar os adeptos felizes. Estou muito feliz no clube, feliz com esta oportunidade e farei o meu melhor para atingir os objetivos coletivos do clube com os companheiros.»