Álvaro Carreras, lateral esquerdo do Benfica, esteve neste domingo em destaque, no jogo frente ao Farense (3-1), ao fazer o terceiro golo das águias na partida e estrear-se a marcar.

Nas redes sociais, o jovem espanhol fez questão de assinalar o facto de ter marcado o primeiro golo como jogador profissional.

«Persista e nunca desista, demorou e depois de muito sofrimento e esforço chegou o primeiro golo no futebol profissional, com esta incrível camisola do Benfica. Que seja o primeiro de muitos», começou por escrever no Instagram.



«Esta vai para a minha família que está sempre comigo nos bons momentos, mas principalmente nos maus momentos. Especialmente para ti pai, por seres como és, porque devo-te tudo. Amo-te família», concluiu.

De referir que esta época, com a camisola do Benfica, Carreras leva 12 jogos, um golo e pouco mais de 300 minutos em campo. Destes jogos, foi titular apenas em cinco.