O treinador do Benfica, Bruno Lage, confirmou a titularidade de Álvaro Carreras no jogo ante o AVS, da 31.ª jornada, quando questionado sobre uma eventual gestão do lateral-esquerdo espanhol - que está em risco de suspensão caso veja mais um cartão amarelo na Liga – a pensar no dérbi ante o Sporting, da 33.ª jornada.

«Sobre o Carreras, está convocado, vai ser titular amanhã e não há gestão nenhuma», garantiu Bruno Lage, em conferência de imprensa, ao início da tarde deste sábado, sobre o espanhol, que tem oito cartões amarelos na Liga (ao nono cumpre jogo de suspensão).

Para a receção ao AVS, com quem o Benfica empatou a um golo na primeira volta, Florentino e Di María estão castigados, tendo forçado o cartão amarelo em Guimarães para limpar no jogo com os avenses. Pouco depois de responder sobre a gestão disciplinar de Carreras, Lage foi questionado sobre a dupla que está suspensa, mas não se quis alongar.

«Sobre a questão dos amarelos, não vou responder neste momento, mas num futuro próximo, se achar conveniente manter essa pergunta, podemos falar dessa questão. Para mim, todos os jogos são importantes, independentemente de quem jogue, para vencer o jogo», apontou.

