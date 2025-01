Declarações de Álvaro Carreras, jogador do Benfica, na flash interview à Sport TV, após a vitória por 3-0 sobre o Sporting de Braga, na meia-final da Taça da Liga:

«[Bruno Lage pediu reação e exigência máxima] Entrámos em todos os jogos com a mesma mentalidade. Sabíamos que tínhamos de ganhar, sim ou sim. Vamos jogo a jogo.»

«[O que foi necessário ajustar para mostrar outra face?] Tínhamos de mudar algumas coisas e assim o fizemos. Estamos na final e já com a cabeça no sábado»

«[Reação na fase de pressão] Tínhamos uma orientação de uma lado e do outro, viemos com as coisas claras.»

«[Parceria com Schjelderup] Tenho sorte, porque neste clube sinto-me muito cómodo com qualquer um que joga comigo. Estou muito contente com o Andreas [Schjelderup], o Kerem [Akturköglu], o Jan-Niklas [Beste], quem quer que seja.

«[Golo] Tento ajudar a equipa no que for preciso. Digo isso desde que cheguei aqui.»