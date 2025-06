Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«[Qual a opinião sobre o jogo de Álvaro Carreras, depois de tudo o que se falou?] Foi um jogo em crescendo. Começou intermitente, mas, depois, acho que cresceu, e acaba por ter uma boa oportunidade já na segunda parte para marcar golo. Estamos muito felizes com o Álvaro, o Álvaro está muito feliz em estar no Benfica, e foi um prazer enorme... e continua a ser um prazer enorme trabalhar com ele.»