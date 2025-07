Agora é oficial: Álvaro Carreras deixou o Benfica e foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do Real Madrid, a troco de 50 milhões de euros.

O lateral-esquerdo espanhol regressa ao clube onde fez parte da formação e assina um contrato válido por seis temporadas.

Os «merengues» pagam os 50 milhões de euros da cláusula de rescisão e retêm cinco por cento relativos ao mecanismo de solidariedade, ou seja, 2,5 milhões de euros. Importa referir que o Manchester United terá direito a receber uma mais-valia de 20 por cento da transferência, isto é, 8,3 milhões de euros. Contas feitas, dos 50 milhões de euros que o Real Madrid vai pagar, 39,2 milhões vão entrar nos cofres da Luz.

Carreras chegou há Luz há uma temporada e meia, cedido pelo Manchester United. Já no verão passado, o Benfica contratou o jogador espanhol em definitivo a troco de seis milhões de euros.

O lateral-esquerdo somou 68 jogos de águia ao peito, nos quais marcou cinco golos e deu cinco assistências. Ao serviço dos encarnados, conquistou uma Taça da Liga.

Carreras iniciou a formação no Deportivo e esteve entre 2017 e 2020 no Real Madrid. Depois, mudou-se para Manchester e também passou, por empréstimo, no Preston North End e no Granada.

O comunicado do Benfica à CMVM:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Real Madrid para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Álvaro Carreras, por um montante de € 50 000 000 (cinquenta milhões de euros). Mais se informa que o Real Madrid terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, o Manchester United terá direito a receber uma mais-valia de 20% sobre a transferência do referido jogador, calculada após deduzir o valor de aquisição dos direitos do jogador e o mecanismo de solidariedade retido na alienação. Por último, de referir que a Benfica SAD não terá encargos com serviços de intermediação.»