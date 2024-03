Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia, em entrevista à flash interview da Sport TV, após a derrota frente ao Benfica, por 1-0, na 26.ª jornada da liga portuguesa.

[Análise ao jogo] «Se formos honestos com aquilo que se passou no jogo, nós claramente devíamos sair daqui com pontos. Triste pelo resultado, mas feliz com a exibição. Quem joga desta forma contra um Benfica, a probabilidade de ganhar futuramente é muito maior. Uma primeira parte em que fomos claramente superiores. Com muito mais oportunidades de golo e é isso que importa no jogo. Estamos bastante felizes com o que se passou no jogo.»

«Não é fácil perante esta equipa nós mantermos o nível exibicional da primeira parte. Na segunda houve alguns acontecimentos que nos acabaram por ferir. Criámos mais duas ou três situações que também poderiam ter ferido o Benfica. O Benfica empurrou-nos, mas nós também tentámos explorar a nossa transição ofensiva. Se olharmos para o que fizemos na primeira e segunda parte, vemos que é algo gratificante.»

[Futuro do Casa Pia e paragem das seleções] «Futuro risonho do Casa Pia. quem joga assim vai ganhar mais vezes que perder. Paragem? Continuar a trabalhar arduamente como temos feito e fazer o nosso trajeto com toda a segurança possível.»