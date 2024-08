O Benfica apresenta-se de início diante do Casa Pia com apenas uma alteração comparativamente com a equipa que alinhou de início na derrota em Famalicão na ronda inaugural da Liga.

António Silva, que rende Morato, é a novidade nas escolhas iniciais de Roger Schmidt.

Para este jogo, os encarnados têm algumas baixas: Ángel Di María lesionou-se na véspera da partida com os gansos e juntou-se no boletim clínico a Rollheiser e Schjelderup. Também David Neres, que está a ser negociado para o Nápoles não entra nas opções.

Renato Sanches está na ficha de jogo e vai sentar-se no banco de suplentes.

Do lado do Casa Pia, Ricardo Batista, habitual dono das redes, é baixa devido a um desconforto muscular e é rendido na baliza pelo costa-riquenho Patrick Sequeira.

Onze do Benfica: Trubin; Bah, Tomás Araújo, António Silva e Beste; Florentino e Leandro Barreiro; João Mário, Prestianni e Aursnes; Pavlidis.

Onze do Casa Pia: Sequeira; João Goulart, José Fonte e Zolotic; Larrazabal, Miguel Sousa, Beni, Pablo Roberto e Leonardo Lelo; Obeng e Nuno Moreira.