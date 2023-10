O Benfica recebe este sábado, a partir das 18 horas, o Casa Pia, num jogo esperado com alguma expetativa: ele deve significar o regresso de Di Maria, que não veste a camisola encarnada há quase um mês. O extremo, recorde-se, lesionou-se antes da paragem para as seleções, já não se juntou à equipa nacional argentina e desde então nunca mais jogou: falhou dois encontros do Benfica, para a Liga e para a Champions.

Agora está totalmente recuperado e tem à espera um lugar no onze, tal como Bah e Kökçü, eles que também estiveram lesionados e já foram opção na derrota com a Real Sociedad para a Liga dos Campeões. O jogo de terça-feira, de resto, significou mais uma derrota para a formação de Roger Schmidt, a quarta da temporada, e deve custar o longe no onze a alguns atletas que foram nessa circunstância titulares: João Mário e Neres, por exemplo.