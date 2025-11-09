Benfica
Há 1h e 2min
Noronha Lopes e Manteigas recusam convite de Rui Costa e vêem jogo na bancada
Candidatos à presidência do Benfica agradecem convite de Rui Costa para se juntarem ao presidente reeleito na tribuna
João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas vão assistir ao Benfica-Casa Pia nos lugares habituais, no Estádio da Luz, e não ao lado de Rui Costa na tribuna presidencial.
Os candidatos à presidência das águias agradeceram o convite do presidente reeleito pelos sócios e João Diogo Manteigas confessou, em declarações à CNN, que gostava mais de entrar pela porta dez e ver o jogo no mesmo local de sempre. A mesma resposta foi dada por Noronha Lopes, que assiste ao jogo junto dos filhos, na bancada.
Recorde-se que as águias recebem o Casa Pia este domingo, a partir das 20h30, num jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga.
