João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas vão assistir ao Benfica-Casa Pia nos lugares habituais, no Estádio da Luz, e não ao lado de Rui Costa na tribuna presidencial.

Os candidatos à presidência das águias agradeceram o convite do presidente reeleito pelos sócios e João Diogo Manteigas confessou, em declarações à CNN, que gostava mais de entrar pela porta dez e ver o jogo no mesmo local de sempre. A mesma resposta foi dada por Noronha Lopes, que assiste ao jogo junto dos filhos, na bancada.

Recorde-se que as águias recebem o Casa Pia este domingo, a partir das 20h30, num jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga.

