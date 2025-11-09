Rui Costa foi à zona mista criticar jogadores... e árbitros

Rui Costa apareceu revoltado na zona mista, após o empate do Benfica em casa por 2-2 frente ao Casa Pia, para falar praticamente sem responder a perguntas. O presidente reeleito recordou que hoje era muito importante ganhar, para dar uma alegria aos adeptos num dia especial.

«Que fique muito claro: nós nunca fugimos à nossa responsabilidade, a equipa do Benfica tem de dar muito mais. Exigimos muito mais à equipa do Benfica», começou por atirar, para depois dizer que «o futebol português está doente» e para se queixar que o árbitro não respeitou as leis do jogo.

O presidente eleito do Benfica garantiu ainda que vai pedir uma audiência ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.