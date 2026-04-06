No final do empate com o Casa Pia, o ambiente entre equipa do Benfica era de resignação: os encarnados tinham provavelmente acabado de perder a última hipótese de ainda lutarem pelo título. No relvado, vários jogadores estavam de cócoras ou deitados no chão, desalentados com a perda de mais dois pontos.

Já nas bancadas, os adeptos prestaram uma monumental assobiadela. Sobretudo quando a equipa, liderada por Otamendi, se aproximou da bancada visitante, os assobios tornaram-se mais sonoros, bem como gritos de que é necessário ter mais «jogadores à Benfica».