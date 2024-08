O Benfica tem bem encaminhadas as negociações para um empréstimo com opção de compra de Casper Tengstedt ao Hellas Verona, de Itália. A informação, avançada já na imprensa italiana nas últimas horas, foi confirmada pelo Maisfutebol.

O avançado dinamarquês de 24 anos foi, entre as principais opções para o centro do ataque, o menos utilizado por Roger Schmidt na pré-época e tem no futebol italiano uma forte hipótese para a época 2024/25.

Tengstedt tem a concorrência mais direta do recente reforço Vangelis Pavlidis, bem como dos brasileiros Arthur Cabral e Marcos Leonardo, jogadores que tiveram mais minutos nos jogos de pré-época do que Tengstedt.

O nórdico participou em dois jogos de preparação, tendo jogado 62 minutos no total: 45 na vitória frente ao Almería (3-1) e 17 no empate contra o Brentford (1-1).

Na época passada, a sua segunda no Benfica, Tengstedt fez 31 jogos, quatro golos e seis assistências. O seu vínculo com os encarnados é válido até 2028.