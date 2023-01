O Benfica anunciou a contratação de Casper Tengstedt, tal como o Maisfutebol noticiou nesta terça-feira .

O jogador dinamarquês chega proveniente do Rosenborg. Tengstedt assinou contrato com as águias até 2028, de acordo com a informação publicada pelo Benfica no site oficial.

Formado no Midtjylland, da Dinamarca, foi contratado pelos noruegueses do Rosenborg ao Horsens, clube que representava, no verão 2022 por uma verba perto de um milhão de euros.

Internacional pelas seleções jovens da Dinamarca, Casper Tengstedt é um avançado, que se move por toda a frente de ataque. Em 14 jogos pelo Rosenborg, o dinamarquês tem um registo impressionante de 15 golos e sete assistências.

COMUNICADO DO BENFICA

