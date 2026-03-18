Benfica apresenta providência cautelar para ter Mourinho com o V. Guimarães
Encarnados tentam que tribunal suspenda o castigo de 11 dias aplicado ao treinador
Encarnados tentam que tribunal suspenda o castigo de 11 dias aplicado ao treinador
Apesar da nega do Conselho de Disciplina ao Recurso Hierárquico Impróprio apresentado por José Mourinho para poder sentar-se no banco na receção ao V. Guimarães, o Benfica ainda não esgotou a esperança de que o técnico comande a equipa no próximo jogo.
Os encarnados, confirmou o Maisfutebol, já fizeram entrar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) uma providência cautelar para suspender a sanção de 11 jogos que o técnico se encontra a cumprir e que só termina durante a pausa para as seleções.
Caberá agora ao Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) apreciar a providência cautelar e decidir se a aceita ou não, sendo que a deliberação acontecerá ainda antes do Benfica-V. Guimarães, que está agendado para sábado às 18h00.
Caso a providência cautelar seja aceite, o segundo dos dois jogos de castigo aplicados a José Mourinho (que já cumpriu o primeiro em Arouca) fica suspenso até que seja conhecida a decisão sobre o recurso para o TAD.
