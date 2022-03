O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Benfica num recurso de uma multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no valor de 20.400 euros.

Na base da decisão inicial do CD, datada de 13 de julho de 2021, esteve o teor de uma newsletter que no entender do organismo disciplinar, continha declarações «ofensivas da honra» dos visados, no caso as equipas de arbitragem lideradas por Manuel Oliveira e Hugo Miguel, que dirigiram jogos das águias com o Moreirense e o Farense, respetivamente.

Agora, em acórdão emitido na terça-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto deu provimento ao recurso interposto pelo Benfica, revogando a decisão do Pleno do Conselho de Disciplina da FPF e, por conseguinte, absolvendo os encarnados da pena de multa.