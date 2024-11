O Benfica foi multado num total de 12.212 euros, por comportamento incorreto do público, entrada e permanência de objetos não autorizados e atraso no reinício do jogo ante o Santa Clara, dos quartos de final da Taça da Liga, na passada quarta-feira.

A SAD dos encarnados foi punida em 9.560 euros por comportamento incorreto do público, associado à deflagração de artefactos pirotécnicos.

Outros 1.530 euros foram devido às tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida. No caso, foram três tarjas, de dimensão superior a metro por metro, que em conjunto formavam a frase: “Sretan Rodendan Braca”. Uma frase em croata que significa “feliz aniversário, irmãos”, em alusão à claque do Hajduk Split.

Os restantes 1.122 euros foram por atraso no início da segunda parte, em três minutos.

Em campo, o Benfica venceu o Santa Clara, por 3-0.