Benfica
Há 23 min
Dedic castigado com dois jogos, Benfica vai recorrer
Lateral bósnio foi expulso em Arouca
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou nesta quinta-feira que Amar Dedic, jogador do Benfica que foi expulso com vermelho direto no jogo com o Arouca, foi sancionado com dois jogos de castigo.
«Agrediu um adversário agarrando o pescoço», escreveu o árbitro no relatório.
O Benfica, sabe o Maisfutebol, vai recorrer da decisão, apresentando um Recurso Hierárquico Impróprio no CD da FPF, um expediente semelhante ao efetuado com José Mourinho e que, no caso, não teve sucesso.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS