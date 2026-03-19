O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou nesta quinta-feira que Amar Dedic, jogador do Benfica que foi expulso com vermelho direto no jogo com o Arouca, foi sancionado com dois jogos de castigo.

«Agrediu um adversário agarrando o pescoço», escreveu o árbitro no relatório.

O Benfica, sabe o Maisfutebol, vai recorrer da decisão, apresentando um Recurso Hierárquico Impróprio no CD da FPF, um expediente semelhante ao efetuado com José Mourinho e que, no caso, não teve sucesso.