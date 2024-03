No acórdão agora divulgado do Conselho de Disciplina relativamente ao esfaqueamento de um adepto durante o Benfica-Aves SAD, foram dados os detalhes do episódio.

No documento é referido que tudo começou com uma discussão sobre os lugares ocupados. O adepto agredido dirigiu-se na companhia da esposa, filhas e sogra para os lugares que lhes correspondiam, mas quando aí chegaram já estavam ocupados. «Já tenho uma surpresa para ti», terá sido a frase proferida pelo agressor após uma primeira discussão.

Ao intervalo do jogo, os lugares ocupados pelo adepto esfaqueado e pela respetiva família foram ocupados por outras pessoas e foi aí que houve nova troca de palavras, no sentido de que os lugares que lhes estavam destinados fossem desocupados pelo homem e pela mulher que o acompanhava. Ainda de acordo com o acórdão, essa espectadora desferiu uma joelhada na sogra do homem que viria a ser esfaqueado e que começou por ser pontapeado nas costas. Depois de uma troca de agressões, ocorreu o esfaqueamento com uma navalha com 6 centímetros de comprimeiro e 2 a 3 de largura na zona do abdómen.

O agressor e a acompanhante colocaram-se de seguida em fuga e abandonaram a navalha numa zona verde junto a uma paragem de autocarros.

O adepto esfaqueado foi prontamente assistido e transportado para o Hospital de Santa Maria, de onde teve alta cinco dias depois: a 26 de dezembro.

A SAD do Benfica foi multada em 7.010 euros. Segundo o Conselho de Disciplina, «não fez tudo o que estava ao seu alcance para prevenir» a altercação.