Depois do sucesso com Jota, que foi emprestado um ano pelo Benfica, comprado na época seguinte por 16 mlhões de euros e vendido por 30 milhões, o Celtic procura repetir a receita do sucesso agora com Paulo Bernardo.

O médio esteve cedido pelo encarnados e o clube escocês já deu início às negociações para compra do passe. Para isso, o Celtic está disponível para pagar uma verba próxima dos cinco milhões de euros, estando nesta fase os dois clubes a discutir como podem dividir o passe do internacional jovem português.

Assim sendo, é certo que o Benfica vai manter parte do passe de Paulo Bernardo, que na última temporada realizou 34 jogos, apontou quatro golos e fez três assistências, acabando a festejar a conquista do título e da Taça da Escócia.