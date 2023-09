Paulo Bernardo é reforço do Celtic Glasgow por empréstimo do Benfica.

Os campeões escoceses anunciaram a contratação do médio de 21 anos, revelando que têm uma opção de compra no final do período de cedência, que termina em junho de 2024.

«Estou muito animado por estar aqui. Este é um grande clube. Estou pronto para entrar em campo e ajudar a equipa», afirmou Paulo Bernardo em declarações divulgadas pelo site do clube escocês.