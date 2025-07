O Celtic está em Portugal, mais especificamente no centro de treinos do Benfica, a preparar a temporada 2025/26. Na manhã deste sábado, o campeão escocês realizou um treino no Campo N.º1 do Benfica Campus, no Seixal. No mesmo dia, o Celtic defronta o Estrela da Amadora no Seixal, num jogo que será à porta fechada.

O técnico Brendan Rodgers falou à televisão do clube de Glasgow e agradeceu aos encarnados pela «gentileza».

«O Benfica é um clube reconhecido mundialmente, principalmente no desenvolvimento de jovens jogadores, e têm uma grande história. O centro de estágios é muito bom e foram muito gentis em deixarem-nos jogar aqui», disse.

O Celtic continua em terras lusas e, na próxima quarta-feira defronta o Sporting, no estádio do Algarve. Poderá acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.