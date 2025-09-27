José Mourinho, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa a vitória por 2-1 obtida em casa diante do Gil Vicente, na sétima jornada da Liga portuguesa. O técnico recordou o passado comum com César Peixoto, treinador do Gil Vicente, quando este era seu jogador no FC Porto.

«Ele tinha 21 anos. Como todos jogadores de 21 anos, tinha defeitos e ele próprio reconhece que este é um período completamente diferente da vida dele. Falei com ele antes do jogo. O curioso é que estive na operação dele ao ligamento cruzado e isso ajudou-me muito no futuro. Eu era um daqueles treinadores que fazia sempre enorme pressão aos jogadores para recuperarem depressa. Quando vi um joelho completamente aberto, comecei a ser muito mais equilibrado. Perguntei-lhe se ele gostava disto. E ele até disse que gostava mais que de ser jogador. É disso que ele precisa.»