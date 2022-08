O maior.

Para Rui Costa, não há dúvidas. Não tendo visto jogar Eusébio, Chalana foi o melhor jogador que viu com a camisola do Benfica.

Tudo sobre o adeus a Fernando Chalana.

O presidente das águias falou aos jornalistas junto à Basílica da Estrela, onde decorre o velório do «Pequeno Genial», e declarou que não foi apenas o Benfica que ficou mais pobre, mas sim o futebol: «é uma figura consensual pelo carisma, pela enorme pessoa que sempre foi».

«Posso dizer que parte um grande símbolo do Benfica, e não estou a ofender ninguém se disser que parte um grande símbolo do futebol português», começou por dizer.

«Enquanto benfiquista, não sei se estará ao lado de Eusébio, mas sei que está num patamar elevadíssimo da história do clube. Passaram outros grandes jogadores que já nos deixaram, mas que Chalana faz parte do meu crescimento futebolístico e é um dos meus ídolos de infância. E da minha geração. Infelizmente, não vi Eusébio jogar e posso dizer que Chalana foi o melhor jogador que vi jogar no Benfica e o maior génio do futebol português», acrescentou.

O líder dos encarnados foi questionado que preço exigiria para vender Chalana, mas respondeu o que pagaria para o recuperar para o Benfica. «Se me perguntar quanto pagaria por ele, digo que bateria o recorde para contratá-lo».

Rui Costa repetiu ainda que o seu ídolo maior no Benfica era Carlos Manuel, mas que Chalana era mais do que isso.

«Sendo eu médio centro, tinha como ídolo principal o Carlos Manuel, mas o Chalana era o ídolo de toda a gente pela magia que tinha dentro de campo».

O presidente dos encarnados não revelou que tipo de homenagem será feita a Chalana, mas deixou uma certeza: a lenda do «Pequeno Genial» será eterna no Benfica.

«Há inúmeras sugestões e ideias e, garantidamente, a memória de Chalana vai ser preservada e todos os jogadores que vierem, saberão quem foi o Chalana e o que ele representou para o Benfica durante toda a vida. Vamos obrigar a que todos saibam quem foi o Chalana», assegurou.