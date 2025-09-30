Benfica
Benfica: Estádio da Luz vai receber todos os jogos em casa da Champions feminina
Encarnadas vão jogar no estádio principal perante o Arsenal, Twente e Paris Saint-Germain
O Benfica informou esta terça-feira que todos os jogos em casa da fase liga da Liga dos Campeões Feminina serão realizados no Estádio da Luz.
«O Estádio da Luz vai receber os jogos da equipa feminina de futebol do SL Benfica na fase de liga da UEFA Women's Champions League 2025/26», pode ler-se na nota oficial.
Em casa, as encarnadas vão começar por receber o campeão Arsenal, o Twente e o Paris Saint-Germain. Fora de portas, o Benfica joga diante da Juventus, Paris FC e Barcelona.
