Depois da goleada sofrida (9-0), na semana passada frente ao Barcelona, a equipa feminina do Benfica apareceu rejuvenescida mas foi derrotada pelo Bayern por 3-2, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

A treinadora Filipa Patão colocou Kika Nazareth na equipa titular, que trouxe mais criatividade e critério ao ataque encarnado. Nycole Raysla colocou as águias na frente aos 43 minutos após assistência de Cloé Lacasse.

Na segunda parte, foi a vez de Cloé fazer o gosto ao pé, rematando pela esquerda e a deixar a guardiã bávara mal na fotografia. Quando parecia que o resultado estava estabilizado, aos 67 minutos, Rall reduziu para as alemãs. A equipa do Bayern continuou a insistir, até que ao minuto 83, Stanway voltou a colocar tudo empatado.

O Benfica teve a oportunidade de voltar a estar em vantagem, com Jéssica Silva a ser derrubada dentro da área bávara e a ganhar uma grande penalidade. Ana Vitória na cobrança do castigo máximo rematou para a defesa de Grohs, desperdiçando a oportunidade de colocar as encarnadas novamente na frente.

«Quem não marca sofre», e aos 90+8, novamente Stanway, atirou do meio da rua e «arrancou» a vitória para o Bayern nos últimos instantes do encontro, numa reviravolta imprópria para cardíacos.

Com este resultado, o Benfica ocupa a última posição do grupo D, já o Bayern divide a liderança com o Barcelona com seis pontos.