O Benfica venceu o Apollon por 7-0 na primeira mão, no Chipre, mas a treinadora Filipa Patão garantiu que não vai promover uma revolução no onze, acrescentando que quer motivar a equipa para fazer um grande jogo sempre.

«Elas já por si estão motivadas, sabem que é um jogo da segunda ronda da Liga dos Campeões e independentemente do resultado da primeira mão querem novamente fazer uma boa exibição e ganhar o jogo», referiu a treinadora, antes do treino desta terça-feira, no Seixal.

«Isso não quer dizer que não possamos dar minutos a outras jogadoras, mas não vamos colocar em causa nada do que é o rendimento e a progressão que queremos. Não é por ser um jogo menos estimulante ou menos competitivo que isso lhes dá o direito de estarem lá dentro. Elas têm de conquistar esse direito.»

Filipa Patão fez questão, de resto, de elogiar o Apollon Limassol, apesar do resultado da primeira mão.

«Sei que o resultado foi de 7-0, mas isso não é demonstrativo da sua qualidade. É uma equipa que na Liga BPI iria lutar pelos primeiros três ou quatro lugares. Simplesmente o Benfica fez um bom jogo, foi muito competente em todos os momentos e isso traduziu-se num resultado dilatado.»

O Benfica, que antes superou as norte-irlandesas Cliftonville (8-1) e as letãs do Riga (4-0), venceu o Apollon por 7-0, no Chipre, na primeira mão da segunda ronda de acesso à fase de grupos e tem o apuramento praticamente garantido.

O sorteio da fase de grupos realiza-se na sexta-feira, às 12:00, em Nyon, na Suíça.