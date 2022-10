Depois da vitória do clássico ante o FC Porto, o Benfica aponta agora baterias para a Liga dos Campeões, numa terça-feira que pode ser decisiva.

Os encarnados recebem a Juventus no Estádio da Luz, a partir das 20h00, e sabem que uma vitória lhes garante já o apuramento para os oitavos de final da Prova Milionária, mesmo com a última jornada por jogar.

A equipa das águias vem moralizada pelo triunfo no Dragão e, até porque tem sido a tendência esta temporada, não é de esperar grandes novidades no onze apresentado por Roger Schmidt.

A maior dúvida prender-se-á com a questão David Neres/Fredrik Aursnes: o extremo brasileiro recuperou a tempo do duelo com o FC Porto e entrou bem nessa partida, por isso Schmidt, que até o elogiou na conferência pré-jogo, pode sentir-se tentado a voltar à fórmula do 4x2x3x1 mais clássico.

Veja na galeria acima o onze provável do Benfica para a receção à Juventus, a qual pode seguir aqui AO MINUTO esta terça-feira, a partir das 20h00.