Esta quarta-feira deu a conhecer mais dez clubes que integram a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de 2022/23.

Além do Benfica, que superou o Rangers no prolongamento esta noite, assegurando a sua segunda presença na fase de grupos – e de forma consecutiva – mais nove clubes garantiram vaga via play-off, esta quarta-feira.

Slavia Praga (República Checa), Vllaznia (Albânia), Rosengard (Suécia), PSG (França), Arsenal (Inglaterra), St. Polten (Áustria), Zurique (Suíça), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália) foram as equipas que também festejaram nas últimas horas.

Apurados diretamente já estavam quatro clubes, o Lyon (detentor), Wolfsburgo, Chelsea e Barcelona.

Faltam definir duas das 16 vagas, a apurar esta quinta-feira no Roma-Sparta Praga (13h30) e no Bayern-Real Sociedad (18h00). Na primeira mão, o Bayern venceu fora por 1-0 e a Roma por 2-1.

O sorteio realiza-se na segunda-feira, 3 de outubro.