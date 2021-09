Jorge Jesus não abriu muito o jogo sobre que Benfica vai apresentar nesta quarta-feira no jogo com o Barcelona, mas foi deixando algumas pistas durante uma conferência de imprensa na qual se falou muito sobre futebol.

«Todos sabemos que um dos momentos fortes do Barcelona é o ataque posicional em qualquer fase do campo. Sai para o jogo no risco, porque acredita na qualidade individual dos seus jogadores e no bom posicionamento que tem. Há adversário que procuram pressionar e outros que deixam mais a equipa do Barcelona sair a jogar. Para nós jogar com o Barcelona ou em Guimarães é igual. É assim que vamos fazer: vamos tentar dificultar o Barcelona desde a primeira fase de construção, sabendo que muitas vezes vão sair da nossa zona primeira zona de pressão, porque têm muita qualidade. Mas vamos arriscar, porque não queremos mudar a nossa ideia de jogo», começou por dizer.

Em Guimarães, o Benfica apresentou-se em campo com um tridente ofensivo composto por Rafa, Darwin e Yaremchuk. Jesus quer manter os princípios básicos da equipa, mas isso não significa que mantenha as mesmas unidades no ataque. «Tenho a facilidade de poder ter um jogador que me possa fazer mudar o sistema quando eu quiser: com três dentro ou com um tridente na frente. É isso que amanhã [quarta-feira] poderá acontecer.»

Jorge Jesus não esclareceu se esse jogador é Rafa ou outro que poderá surgir no onze inicial, mas deixou antever, sem confirmar perentóriamente, que o internacional português deverá ser titular, tal como Darwin. «Esse momento de jogo não me preocupa nada. Quem tem de se preocupar com isso é o treinador do Barcelona», introduziu em resposta a uma pergunta sobre se a velocidade de Rafa e Darwin será uma das principais armas para ferir a equipa de Ronald Koeman. O que me preocupa mais é quando o Barcelona tiver bola. Tudo o que seja organização da nossa equipa com bola, não me preocupa muito, porque é o treinador do Barcelona que tem de pensar e perceber como pode parar o Rafa ou o Darwin. É ele que tem de 'partir' a cabeça, não sou eu [risos].»

O técnico das águias reconheceu que Rafa pode não ser tão eficaz como outro jogador a condicionar os momentos de Busquets e Frenkie de Jong com bola, mas destacou a agressividade ofensiva do internacional português. E, nesse sentido, já depois de ter falado de Rafa e Darwin (sem mencionar Yaremchuk) assumiu ser «uma hipótese» reforçar o meio-campo onde, reconheceu, o Barça é muito forte. «O futebol é bonito por causa destas indecisões e decisões de estratégia posicional e tática. Às vezes tomamos decisões a pensar que uma estratégia é melhor para um jogo e depois chegamos ao jogo e vemos que não é. Eu prefiro ter um jogador que, se eu não conseguir fazer o que quero, não me faça ter de modificar para pôr em prática o plano B. E se calhar é isso que vai acontecer amanhã», rematou.