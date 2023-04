Grimaldo foi a principal ausência do treino do Benfica, o último antes do duelo contra o Inter de Milão, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O lateral-esquerdo espanhol fez apenas trabalho de ginásio e não foi visto no relvado nos primeiros 15 minutos do treino abertos à comunicação social. Em sentido contrário, Ristic e Gonçalo Guedes estão mais perto da recuperação plena e trabalharam no relvado.



Bah e Draxler, a contas com problemas físicos, não subiram ao relvado. O internacional dinamarquês e o avançado germânico não são opção para Roger Schmidt para o jogo contra os transalpinos, além de Otamendi (suspenso).



Nota ainda para a presença de Francisco Domingues, defesa de 20 anos na equipa B, no treino da equipa principal.

O Benfica-Inter joga-se esta terça-feira, às 20h00, na Luz. Um jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.