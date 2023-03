João Mário, Rafa Silva e Gonçalo Ramos integram a equipa da semana da Liga dos Campeões.

O três jogadores dos encarnados estiveram em destaque na goleada sobre o Club Brugge (5-1), na segunda mão dos oitavos de final da prova milionária. Ramos bisou e fez uma assistência, João Mário marcou de penálti e deu um passe para golo, enquanto Rafa abriu a contagem.

De resto, Gonçalo Ramos é mesmo o jogador mais pontuado, com 13 pontos.

O Bayern Munique, que venceu o Paris Saint-Germain (2-0), é o clube mais representado, com quatro jogadores: Sommer, Josip Stanisic, Alphonso Davies e Goretzka. Segue-se o Chelsea, a par do Benfica, com três futebolistas, neste caso Cucurella, Koulibaly e Sterling. Tomori é o representante do Milan.

Note-se ainda que o primeiro tento de Ramos concorre ao golo da semana na Champions e Rafa luta pelo prémio de melhor jogador.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]