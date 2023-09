O guarda-redes André Gomes, que continua a recuperar de uma lesão no ombro, foi o único ausente do treino do Benfica na véspera da receção ao Salzburgo, na primeira jornada da Liga dos Campeões.

O jovem guardião dos encarnados realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio, enquanto Jurásek, Bernat e Gonçalo Guedes, que recentemente estiveram a contas com problemas físicos, treinaram com os colegas nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Refira-se que, na antevisão à visita ao Vizela, Roger Schmidt já tinha confirmado que o trio estava a «treinar no relvado», mas não queria «tomar riscos». A presença de Jurásek, Bernat e Guedes no jogo desta quarta-feira ainda é, portanto, uma dúvida que o técnico das águias pode esclarecer na conferência de imprensa marcada para as 13h00.

O Benfica recebe o campeão austríaco no Estádio da Luz, a partir das 20h00 desta quarta-feira, em jogo do Grupo D.