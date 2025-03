Ángel Di María e Florentino são baixas confirmadas para a 1.ª mão dos oitavos de final entre Benfica e Barcelona, mas Bruno Lage deu uma boa notícia aos adeptos dos encarnados.

«O Renato Sanches vai estar na convocatória», disse sobre o médio que não compete há quase dois meses e que nesta terça-feira treinou sem limitações com o restante plantel.

Além dos vários jogadores entregues ao departamento médico do Benfica - Di María, Florentino, mas também Bah, Manu Silva e Tiago Gouveia - Bruma também não integrou a sessão de trabalho.

«Não há qualquer tipo de problema com o Bruma. Mas, não estando disponível para o jogo, à semelhança do que fez no jogo anterior, treinou com a equipa B», esclareceu Bruno Lage.

Recorde-se que Bruma foi o único reforço de inverno do Benfica que não foi inscrito na Liga dos Campeões.