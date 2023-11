Os quatro indivíduos detidos por distúrbios nas imediações do Estádio Anoeta, antes da partida entre os encarnados e a Real Sociedad, foram libertados nesta quinta-feira.

Os homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 42 anos, passaram a noite na esquadra e foram depois presentes a um juiz que ordenou a libertação deles sem que as autoridades tenham adiantado se ficaram sujeitos a medidas cautelares.

Segundo o presidente da Real Sociedad, dois deles são adeptos do Benfica.

Recorde-se que alguns adeptos do Benfica foram também detidos, mas já no interior do estádio, por estarem na posse de artefactos pirotécnicos que foram lançados para setores da bancada onde estava apoiantes da equipa da casa.