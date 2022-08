O Benfica divulgou a lista dos jogadores convocados para o play-off decisivo de acesso à Liga dos Campeões diante do Dínamo Kiev.

Tal como na 3.ª pré-eliminatória, os encarnados inscreveram 32 jogadores, mas há uma alteração a registar: sai o defesa-central João Victor, que está lesionado, e entra o avançado Rodrigo Pinho.

JOGADORES INSCRITOS PELO BENFICA:

Guarda-redes: Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes, Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Ristic, Otamendi, André Almeida, António Silva e Morato;

Médios: Meite, Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Weigl, Gil Dias, Paulo Bernardo, Florentino e Martim Neto;

Avançados: Neres, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Rafa Silva, Petar Musa, Henrique Araújo, Gonçalo Ramos e Diego Moreira.

* a negrito estão os jogadores inscritos na Lista B. Estes jogadores, nascidos a partir de 1 de janeiro de 2001, podem ser substituídos até 24 horas antes do jogo por outros que preencham os mesmos requisitos: elegibilidade para jogar pelo clube em questão desde os 15 anos em pelo menos duas épocas seguidas ou num total de três anos com o máximo de um período de empréstimo a um clube do mesmo país por não mais do que um ano.