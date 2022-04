Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o Benfica-Liverpool, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:

[Porque é que o Benfica não consegue jogar tão bem no campeonato como na Europa?]

«Nós não conseguimos encontrar uma justificação por este ou por aquele motivo. Temos de olhar para o todo. São competições diferentes e adversários diferentes que causam diferentes problemas. Em função disso, é olhar para as características dos nossos jogadores, do jogo e fazer o melhor jogo possível. Estou com alguma hesitação, porque há várias possibilidades para justificar essa alternância, mas essa questão não pode ser só vinculada à equipa do Benfica, porque isso acontece também com outras equipas. O que é desejável é que isso não aconteça e que as equipas mantenham a regularidade com rendimento elevado numa ou noutra competição e isso é sempre um desafio.»