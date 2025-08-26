Benfica
Há 27 min
Benfica: quatro lesionados e Florentino a treinar com a equipa B
Médio está suspenso para o jogo com o Fenerbahçe e por isso vai trabalhar às ordens de Nélson Veríssimo
Médio está suspenso para o jogo com o Fenerbahçe e por isso vai trabalhar às ordens de Nélson Veríssimo
No último treino do Benfica antes da receção ao Fenerbahçe, Bruno Lage voltou a não contar com o quarteto de lesionados composto por Bah, Bruma, Manu Silva e Nuno Félix.
Além destes, também Florentino, João Rego e Joshua Wynder falharam a sessão e treinam com a equipa B. O médio-defensivo foi expulso em Istambul e, por isso, está fora do jogo e vai trabalhar com a equipa secundária dos encarnados.
Depois do nulo na Turquia, o Benfica joga com o Fenerbahçe esta quarta-feira (20h00), na Luz, em jogo da 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.
Bruno Lage vai projetar a partida, em conferência de imprensa, a partir das 13h30.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS