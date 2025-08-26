No último treino do Benfica antes da receção ao Fenerbahçe, Bruno Lage voltou a não contar com o quarteto de lesionados composto por Bah, Bruma, Manu Silva e Nuno Félix.

Além destes, também Florentino, João Rego e Joshua Wynder falharam a sessão e treinam com a equipa B. O médio-defensivo foi expulso em Istambul e, por isso, está fora do jogo e vai trabalhar com a equipa secundária dos encarnados.

Depois do nulo na Turquia, o Benfica joga com o Fenerbahçe esta quarta-feira (20h00), na Luz, em jogo da 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.

Bruno Lage vai projetar a partida, em conferência de imprensa, a partir das 13h30.