Em horas de comunicados e mensagens em diferentes plataformas e redes sociais, também a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) se pronunciou sobre o sucedido no Estádio da Luz na terça-feira. Ou seja, em relação aos alegados insultos racistas de Prestianni sobre Vinicius Júnior.

«Na sequência de notícias difundidas nos órgãos de comunicação social relativas a alegados insultos / atos de racismo (…) a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto instaurou um processo de contraordenação, com vista ao apuramento dos factos», lê-se em comunicado.

A UEFA também já iniciou a investigação sobre os alegados insultos racistas de Prestianni.