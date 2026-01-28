O Benfica está obrigado a vencer o Real Madrid para ainda sonhar com os “oitavos” da Liga dos Campeões. Na noite desta quarta-feira, no Estádio da Luz, as águias estão condicionadas pelos resultados de, nomeadamente, PSV, Ath. Bilbao – que joga contra o Sporting – Olympiakos, Nápoles e Copenhaga, emblemas que levam dois pontos de vantagem.

Face à vitória contra o Estrela da Amadora (4-0), José Mourinho aposta em Dedic, Tomás Araújo, Barreiro e Schjelderup, em detrimento de Banjaqui, António Silva, Enzo Barrenechea e de Sidny Cabral (não inscrito).

No outro lado, Arbeloa apenas aposta em Tchouaméni no meio-campo, enquanto Camavinga regressa ao banco.

Onze do Benfica: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Barreiro e Aursnes; Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Diogo Ferreira, António Silva, Enzo Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Banjaqui, Manu Silva, José Neto, Gonçalo Oliveira, Anísio Cabral, João Rego e Prioste.

Onze do Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Güler, Bellingham e Tchouaméni; Mastantuono; Mbappé e Vini Jr..

Suplentes do Real Madrid: Lunin, Fan González, Carvajal, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo, Ceballos, Fran García, Brahim Díaz e Cestero.

O regresso de Carreras à Luz está agendado para as 20 horas desta quarta-feira. A oitava e última jornada da fase liga da Champions é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.