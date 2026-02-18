Face à contestação em redor de Gianluca Prestianni – avançado do Benfica acusado de proferir insultos racistas na direção de Vini Jr. – a UEFA emitiu um comunicado na manhã desta quarta-feira.

«O relatório oficial está a ser analisado. No caso de algo ser reportado, então será aberta a respetiva investigação e, em caso de sanções disciplinares, essas serão anunciadas no site da UEFA. Não temos mais informações ou comentários a fazer.»

O Real Madrid venceu por 1-0 na Luz, com golo de Vini Jr., e está em vantagem no play-off da Champions que viabiliza o acesso aos "oitavos".