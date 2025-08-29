O Benfica registou as duas melhores casas das pré-eliminatórias das competições europeias. De acordo com os dados da UEFA, o Estádio da Luz acolheu 64,511 mil adeptos na receção ao Nice, registo que supera os 64,323 mil frente ao Fenerbahçe. A fechar este pódio surge o Celtic-Kairat Almaty, que contou com mais de 56 mil nas bancadas.

Na Liga Europa, o duelo com mais adeptos decorreu na Roménia, na receção Steaua Bucareste aos escoceses do Aberdeen, com mais de 35 mil adeptos presentes.

Por fim, na Liga Conferência, os croatas do Hadjuk Split conseguiram as melhores molduras humanas, com mais de 31 mil adeptos na receção ao D. City (Albânia) e mais de 30 mil frente ao Zire (Azerbaijão).