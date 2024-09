Na antevisão ao jogo com o Estrela Vermelha, no arranque da participação na Liga dos Campeões, Bruno Lage considerou que os sérvios vão obrigar a uma estratégia diferente, em comparação com a que o Benfica usou diante do Santa Clara.

«Há uma diferença, tendo em conta o que preparámos, olhámos e verificámos do adversário. O Santa Clara tinha uma linha [defensiva] de três o Estrela Vermelha tem uma linha de quatro. A dinâmica defensiva da equipa é diferente. Percebemos como pressionam em casa, que espaços nos oferecem e temos de ter inteligência de, com bola, procurar espaços para criar oportunidades de golo. (..) Fizemos um bom trabalho nos últimos três dias a dar as informações aos atletas para estarem preparados e fazerem um bom jogo», disse o treinador dos encarnados, em conferência de imprensa.

Questionado sobre uma eventual rotação do plantel na Champions, à semelhança do que fez na primeira passagem pelo Benfica, Lage descartou mexidas no onze.

«Nunca houve uma rotação do plantel. No primeiro jogo houve alterações que tivemos de fazer em função do momento. Essas circunstâncias acontecem, normalmente, quando existem dois dias entre jogos. Aqui, a equipa teve tempo para recuperar, quatro dias entre jogos, o onze de amanhã vai ser em função daqueles jogadores que estão melhor neste momento, em função das características deles e em função da nossa estratégias. Queremos deixá-los confortáveis em campo», atirou.

O Benfica defronta o Estrela Vermelha em Belgrado, esta quinta-feira, a partir das 17h45, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.