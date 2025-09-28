Daniel Siebert, que já tinha apitado a visita do Benfica ao Fenerbahçe, no play-off da Liga dos Campeões, foi nomeado pela UEFA para dirigir o encontro dos encarnados com o Chelsea, na próxima terça-feira (20h00).

O alemão, de 41 anos, vai ser assistido no jogo da 2.ª jornada da fase de liga da Champions por Jan Seidel e Rafael Foltyn, enquanto Sascha Stegemann será o quarto árbitro. Christian Dingert estará no papel de videoárbitro (VAR) e Tomasz Kwiatkowski foi nomeado AVAR. Este último, de nacionalidade polaca, é o único elemento da equipa de arbitragem que não é alemão.

Mourinho abre o treino à imprensa

O Benfica parte para Londres às 11h00 de segunda-feira. Já ao final da tarde, às 18h00, José Mourinho e um jogador vão projetar o duelo com os «blues», seguindo-se o treino em Stamford Bridge. Ao contrário do que é habitual nas competições europeias, o treino do Benfica será aberto à imprensa na íntegra.

O Chelsea, por outro lado, treina às 15h00 e os jornalistas só vão ter acesso aos primeiros 15 minutos. Enzo Maresca irá fazer a antevisão às 12h00.