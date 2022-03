O Benfica iniciou, este sábado, a venda de bilhetes para a receção ao Liverpool, dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Este sábado e domingo apenas os sócios com quotas em dia podem adquirir ingressos. O público em geral apenas terá acesso à compra dos bilhetes a partir da próxima segunda-feira.



O preço dos bilhetes variam entre os 30 e os 75 euros para sócios e dos 45 aos 150 para não sócios.



A primeira mão da eliminatória entre Benfica e Liverpool está marcada para as 20h00, do dia 5 de abril.