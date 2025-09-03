O Benfica inscreveu todos os reforços para a fase de liga da Liga dos Campeões.

A lista de inscritos dos encarnados já está disponível nas plataformas da UEFA e nela constam também os nomes de Bah e Manu Silva, que recuperam de graves lesões desde a época passada, mas devem voltar aos relvados até ao final do ano. Também Bruma, com uma lesão no tendão de Aquiles, e Nuno Félix, a contas com uma entorse no joelho direito com rotura completa do ligamento cruzado anterior, integram os eleitos para Bruno Lage.

Além dos 22 jogadores (de um máximo de 25) da lista A, o Benfica apresenta oito nomes da lista B, relativa aos atletas nascidos até 2003 e que representaram os encarnados de forma ininterrupta, por um período de dois anos, pelo menos, a partir dos 15 anos.

O Benfica, recorde-se, vai defrontar o Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Bayer Leverkusen (casa), Juventus (fora), Nápoles (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora). O primeiro jogo dos encarnados é a 16 de setembro, na Luz, diante do Qarabag.

Lista de jogadores inscritos pelo Benfica:

Guarda-redes: Anatoliy Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira*;

Defesas: Rafael Obrador, António Silva, Bah, Amar Dedic, Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Gonçalo Oliveira*, Joshua Wynder* e Leandro Santos*;

Médios: Manu Silva, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Sudakov, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Nuno Félix*, João Veloso* e Diogo Prioste*;

Avançados: Franjo Ivanovic, Dodi Lukébakio, Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Bruma, Henrique Araújo e João Rêgo*.

* Lista B