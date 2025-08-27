Champions: Benfica recebe Fenerbahçe com a nova bola da fase de liga
UEFA anunciou nova bola para prova masculina e feminina
A UEFA desvendou, nesta quarta-feira, a bola com que o Benfica vai defrontar o Fenerbahçe na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, e que vai marcar a fase de liga.
De acordo com o organismo que tutela o futebol europeu, a nova bola foi baseada no «céu noturno, com estrelas delineadas em dourado e pintadas em azul, complementadas por signos do zodíaco desenhados à mão em dourado, que simbolizam feitos heróicos e destinos celestiais».
O sorteio da fase liga da Champions está agendado para esta quinta-feira (17h). A final vai ter lugar em Budapeste, na Hungria, em maio.
Na mesma base, a bola da Liga dos Campeões feminina teve por base a aurora boreal, «com acabamentos em roxo e sobrepostos com gradiente técnico verde néon».
«Os detalhes de acabamento com estrelas rosa e brancas luminosas, ecoando o brilho do espaço sideral, conferem à bola o brilho final», acrescenta a UEFA. O sorteio da terceira pré-eliminatória vai decorrer no domingo (11h), com a final agendada para Oslo, na Noruega, em maio.