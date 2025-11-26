O golo do lateral do Benfica Samuel Dahl integra a lista de nomeados para o prémio de «Melhor Golo do Dia» da quinta jornada da Liga dos Campeões.

O jogador sueco marcou o primeiro golo dos encarnados na vitória por 2-0 frente ao Ajax. Após uma defesa do guarda-redes Jaros a um cabeceamento de Richard Ríos, Dahl recebeu a bola e de primeira rematou para o fundo da baliza.

Completam a lista de nomeados os golos de Promise David, único na vitória do Union Saint-Gillois diante o Galatasaray, o primeiro de Pierre-Emerick Aubameyang, que bisou na partida entre o Marselha e o Newcastle (2-1), e o de Estêvão, na goleada de 3-0 do Chelsea frente ao Barcelona.

Vitória das Águias em Amesterdão 🦅



👉 Dahl e Leandro Barreiros#DAZNChampions pic.twitter.com/05d4AhHN6i — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 25, 2025