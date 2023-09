O Benfica defronta nesta quarta-feira o Salzburgo no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Roger Schmidt já afirmou que esta época tem mais opções no plantel para poder fazer mais rotatividade do que na última época, mas a verdade é que não têm sido muitas as alterações de jogo a jogo.

Irá a Champions, uma competição mais exigente, levar o técnico a fazer algumas alterações na equipa?

